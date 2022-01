Wie gut die fancy Rüstung vor negativen Einflüssen schützt, beweist wohl am besten Khloé Kardashian. Während sich die Schlagzeilen derzeit mal wieder mit den Fremdgeh-Eskapaden ihres On-Off-Boyfriends Tristan Thompson überschlagen, tanzt sie die Skandale über ihr Privatleben einfach weg. Und was Khloé kann, können wir schon lange! Also ab in den Metall-Fummel und das Leben geniessen – auch in schwierigen Zeiten.