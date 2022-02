Exkurs: Ein königlicher Himmelskörper

«Gewagt» fand die Presse das Kleid des dänischen Designers Claes Iversen, das die niederländische Königin Máxima während eines Konzertbesuchs im November letzten Jahres trug. Dabei war der Stoff gar unschuldig hellblau und die runden Cut-Outs mit Goldpailletten eingefasst – sie trug eigentlich einen strahlend-erleuchteten Sternenhimmel am Körper. Die explosivsten Planeten dabei, nämlich die an den expliziten Stellen, waren zudem unterfüttert mit hautfarbenem Stoff. Da war nichts zu sehen vom royalen Raketenkörper. Ein schwarzes Loch quasi. Und doch klagten die Betrachter*innen. Für einen Royal sei das zu aufreizend, hiess es. Man kann Máxima nun vorwerfen, da wäre ein bisschen viel los auf dem Kleid. Da sind eben die vielen Löcher, die grossen, die kleinen. Ein goldener Gürtel zudem, ebenso schimmernde Schuhe und der hohe Beinschlitz. Von einem optischen Chaos redeten manche. Dabei ist, was die teilweise Inexistenz von Stoff angeht, Máxima doch derzeit in bester Gesellschaft.