Wie sieht das denn aus?

Hinreissende Schlichtheit

An der Met Gala in New York Anfang Monat stach sie mit einer umwerfenden Robe zwischen den ganzen schrillen Outfits anderer Promis heraus. Die 49-jährige zweifache Mutter trug ein massgeschneidertes Ensemble aus feinem Tuch des bei uns noch wenig bekannten amerikanischen Designers Christopher John Rogers: eine Art Deuxpièces, ein Kostüm, bestehend aus einer Blusenjacke und einem langen, schmalen Jupe – es sieht in seiner Schlichtheit an ihr hinreissend aus. Die Ambition des Designers, Herrenschneiderkunst weiblich zu interpretieren, ist ihm hier ganz grossartig gelungen. Dazu trägt Lauren eine kleine Henkeltasche aus Satin des US-Labels The Row und spitze Slingbacks der polnischen Designerin Magda Butrym. Flache Schuhe auf dem Red Carpet, wie chic und rebellisch ist das bitte? Ihre gesamte Erscheinung schreit: Understatement! Und ist stiller Luxus. So sollte es sein, wenn man es einfach nicht mehr nötig hat. Noblesse oblige vom Feinsten, Madame Santo Domingo.