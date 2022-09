Rihannas Stil-Evolution

Zwischen ihren Karrieresprüngen liegen jede Menge Bauchkettchen, Creolen, Haarfarben und -schnitte, Croptops und Naked Dresses, entspannte Alltags-Looks und Roben, die tagelang für Schlagzeilen sorgten. Krasse Stil-Fehlgriffe findet man eigentlich zur Genüge, nur: An Rihanna wird selbst das Papst-Outfit der Met-Gala 2018 kurzerhand zum Lieblingslook der Massen und lässt uns googlen, wo wir am schnellsten eine Mitra herbekommen. Woher kommt dieser modische Freifahrtschein nur? Ob es nun einfach RiRis Lust an der Mode ist oder ihr erhaben-aristokratischer Blick, der ganz offensichtlich zeigt, wie egal ihr all der Trubel um ihr Outfit ist. Was ihren Körper am Superbowl schmücken wird, wissen wir noch nicht. Aber eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Es wird nur Rihanna tragen können.