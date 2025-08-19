Warum Ginny ­Litscher die Poetin der Ornamente ist

Die Arbeiten von Ginny Litscher sind wie Portale. Wer sich einlässt, wird entführt – in einen visuellen Kosmos aus Wildnis und Eleganz, aus Struktur und Intuition. Ob die 40-Jährige eine Kollektion mit Lalique entwirft, Wandbilder für internationale Hotels gestaltet oder in ihrer Galerie in Unterengstringen ZH Workshops gibt – stets bleibt sie ihrem Credo treu: Kunst soll sinnlich sein, nahbar und echt. Die Zürcher Künstlerin und Designerin hat sich eine eigene Welt erschaffen: poetisch, wild, luxuriös. «Für mich sind die Grenzen zwischen Kunst und Mode sehr fliessend», sagt sie. Ein Ort, an dem sich Tierwesen mit zarten Ornamenten vermischen, Mythen auf Textilien tanzen und Kunst nicht nur betrachtet, sondern getragen, erlebt und geteilt wird.