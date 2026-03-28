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Sleepy Times

10 Jahre Dagsmejan: Schlafgeschichte als Pyjama-Print

Ein Pyjama, der Geschichte erzählt? Dagsmejan macht’s. Das Schweizer Schlaf-Startup feiert 10 Jahre und stickt seine Erfolgsgeschichte direkt auf die Nachtwäsche. Kein trockenes Jubiläumsheftchen, sondern ein Anniversary Print, der die Marken-DNA als Muster trägt.

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Dagsmejan feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einem speziellen Schweiz-Print.

Dagsmejan feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einem speziellen Schweiz-Print.

zVg

Stell dir vor, dein Schlafshirt erzählt eine Geschichte. Dagsmejan aus Zürich macht das: Zum 10-Jahr-Jubiläum kommt ein Anniversary Print, der die Markenentwicklung als grafisches Muster direkt auf NATTCOOL™-Stoff druckt. Kühlend, aus Eukalyptusfasern, für besseren Schlaf.

Der Anniversary Print ist mit Eucalyptusfasern angereichert, um ein kühlendes Gefühl zu verleihen.

Der Anniversary Print ist mit Eucalyptusfasern angereichert, um ein kühlendes Gefühl zu verleihen.

zVg

Alles beginnt 2016 in der Mühle Tiefenbrunnen. Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer fragen sich: Warum hilft Nachtwäsche nicht wirklich beim Schlafen? Sie tauchen in die Forschung – Thermoregulation, Feuchtigkeit, Hautgefühl – mit Unis und Schlaflaboren. Heraus kommt funktionale Schlafbekleidung:

«Born in the lab, proven in real life».

Der Print fasst ein Jahrzehnt zusammen. Zürcher Stadtflair trifft Alpen-Motive, Schlafmaske und Notizbuch erinnern daran, dass gute Nächte tagsüber wirken. Vom ersten Büro bis zur Fraumünsterstrasse – Meilensteine als abstrakte Grafik. «Es zeigt, wo wir herkommen», sagt Lenzhofer. Dahlin ergänzt: «Unsere Geschichte steckt in den Produkten.»
Aus bescheidenen Anfängen wird ein Erfolg: 2023 Financial-Times-Growth-Champion, fast 100 Länder, Stores in Zürich, Luzern, Andermatt. Athleten wie die Eishockey-Nati tragen Dagsmejan. Der Name – schwedisch für erste Wärme nach Winter – steht für Energie durch Schlaf.
Heute bleibt’s bei Europa-Produktion, natürlichen Fasern, OEKO-TEX. Die limitierte Kollektion für Damen und Herren ist kein reiner Marketing-Move, sondern Beweis: Schlaf kann man wissenschaftlich designen. Und das aus Zürich, für die Welt.

Von Valeska Jansen vor 1 Minute
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