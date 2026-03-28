«Born in the lab, proven in real life».

Der Print fasst ein Jahrzehnt zusammen. Zürcher Stadtflair trifft Alpen-Motive, Schlafmaske und Notizbuch erinnern daran, dass gute Nächte tagsüber wirken. Vom ersten Büro bis zur Fraumünsterstrasse – Meilensteine als abstrakte Grafik. «Es zeigt, wo wir herkommen», sagt Lenzhofer. Dahlin ergänzt: «Unsere Geschichte steckt in den Produkten.»

Aus bescheidenen Anfängen wird ein Erfolg: 2023 Financial-Times-Growth-Champion, fast 100 Länder, Stores in Zürich, Luzern, Andermatt. Athleten wie die Eishockey-Nati tragen Dagsmejan. Der Name – schwedisch für erste Wärme nach Winter – steht für Energie durch Schlaf.

Heute bleibt’s bei Europa-Produktion, natürlichen Fasern, OEKO-TEX. Die limitierte Kollektion für Damen und Herren ist kein reiner Marketing-Move, sondern Beweis: Schlaf kann man wissenschaftlich designen. Und das aus Zürich, für die Welt.