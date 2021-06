10 leckere Gin-Sorten aus der Schweiz

Bei strahlendem Sonnenschein auf der Terrasse (oder vielleicht auch bald wieder mal am Strand) sitzen und dabei einen erfrischenden Gin Tonic in der Hand halten? Geht immer. Aber am besten schmeckt das Ganze, wenn man den Drink mit gutem Gewissen schlürfen kann. Und das können wir, indem wir beispielsweise Schweizer Gin-Produzenten unterstützen. Die haben nämlich so einiges zu bieten …