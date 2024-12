Gewinne eine Übernachtung für zwei Personen in einem Deluxe Room im Vier-Sterne-Superior Boutique-Hotel Ambassador Zürich inkl. Frühstück im Wert von 400 Franken

Geniesse eine Nacht mit einer Begleitperson im Vier-Sterne-Superior Boutique-Hotel Ambassador in Zürich. Das Hotel befindet sich im historischen «Utoschloss» und nimmt seine Gäste mit auf eine einzigartige Reise durch die Seidenstrasse des 19. Jahrhunderts, als Zürich das Zentrum des internationalen Textilhandels in Europa war. Das Ambassador Hotel Zürich wurde 2023 nach Renovierungsarbeiten wiedereröffnet und liegt im eleganten Stadtteil Seefeld. Die Nähe zum Zürichseeufer und in unmittelbarer Nähe zur Oper sprechen für die super Lage des Hotels. Die 44 Zimmer und Suiten sind luxuriös ausgestattet und bieten einen Blick auf den Innenhof, den Zürichsee oder die Stadt. Das stilvolle Interior wurde von der bekannten Schweizer Designerin Ina Rinderknecht gestaltet und verbindet harmonisch die Geschichte Zürichs um 1900 mit modernen Annehmlichkeiten. Gewinne eine Übernachtung an ruhiger Lage in der pulsierenden Stadt.