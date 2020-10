15 heisse Tipps für ein Wochenende in Fribourg

Zeit, die Füsse hochzulagern: Mit dem Bus gehts nach Fribourg Poya, zur Auberge aux 4 Vents. Die etwas andere Herberge, umgeben von einem idyllischen Park, sorgte Ende der Neunziger für Furore. Filmproduzent und -regisseur Res Balzli und seine damalige Partnerin Catherine Portmann machten aus dem Patrizierhaus mit viel Witz und Kreativität ein freches Hotel. Der Clou: eine Suite mit einer Badewanne auf Schienen, die sich per Knopfdruck aus dem Fenster nach draussen fahren lässt. Nachdem Balzli und Portmann sich neuen Projekten zugewandt hatten, wurde es leiser um die Auberge aux 4 Vents, die Zimmer seien heruntergekommen, hiess es zuletzt. 2017 übernahmen dann Serkan und Sylvie Varli den Betrieb. Die Zimmer wurden renoviert und individuell eingerichtet, im «Coloniale» zum Beispiel fühlt man sich dank Safari-Tapete, alten Reisekoffern und Schmetterlingsammlung wie ein Tropenforscher. Res Balzli schaut ab und zu noch vorbei. So auch an diesem Abend: Die Beleuchtung im Park soll erneuert werden – da will er mitreden. Bei einem Glas Wein empfiehlt er uns Les Menteurs, das im Februar eröffnete Restaurant auf dem Gelände der ehemaligen Cardinal-Brauerei. Vor Ort produzierte Pasta, selbst gerösteter Kaffee, eine kreative Karte – «ein bisschen so wie früher in der Auberge», schwelgt Balzli. Kein Wunder: Verantwortlich fürs «Menteurs»-Konzept ist mitunter Catherine Portmann, Balzlis «Partnerin in Crime» bei der Gründung der Auberge aux 4 Vents. Das ist das Schöne an Fribourg: Es ist eine kleine, überschaubare Welt, in der sich ein paar kreative Köpfe öfter mal was Neues einfallen lassen.