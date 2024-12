Custom Health Facial with Oxygen

Dieses Facial wird am Tag der Behandlung individuell auf die Hautbedürfnisse der Kund:in angepasst. Es ist eine Kombination aus manueller Massage mit den neuesten Technologien, um die Haut zu reinigen, zu straffen, zu entschlacken und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Mit der massgeschneiderten Herangehensweise können mehrere Hautprobleme während des Termins behandelt werden. Die Ergebnisse sind sofort und langfristig sichtbar. In der Behandlung werden je nach Haut und Ziel verschiedene Technologien angewendet: Ultra-Fine Diamond Microdermabrasion, Ultrasonic, LED Light, Micro-Current, Cryo, LYMA Laser und High-Frequency.