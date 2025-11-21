Die junge Luxusmarke Namos steht für Parfums, die Geschichten erzählen, sinnlich, modern und tief verwurzelt in der Kunst klassischer Parfümerie. Jedes Namos-Parfum vereint edle Rohstoffe aus aller Welt zu harmonischen Kompositionen voller Charakter: von bulgarischer Rose über australisches Sandelholz bis hin zu kostbarem Labdanum aus dem Mittelmeerraum. Mit dieser Verbindung aus Handwerkskunst und globalen Ingredienzen feiert Namos die Vielfalt der Düfte und lädt dazu ein, die feinen Nuancen ihrer Herkunft zu entdecken. Ob Fengari, Unisex, hochkonzentrierter Duft für jede Seele. Von Griechenland inspiriert, in der Schweiz geboren. Fengari fängt den zeitlosen Reiz griechischer Nächte ein. Mit viel Liebe zum Detail gefertigt, weckt Fengari sonnenverwöhnte Landschaften und laue mediterrane Abende. Oder Irida, inspiriert von der Schönheit und Geschichte des Olymp. Irida nimmt Sie mit auf eine Sinnesreise durch sonnendurchflutete Wiesen und windgepeitschte Ufer. Auch dieser Duft ist Unisex und offenbart eine zeitlose Eleganz.