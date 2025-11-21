Den Alltag hinter sich lassen, abschalten und Hörer rein – egal, ob auf der heimischen Couch oder unterwegs: Die kabellosen Beoplay Eleven In-Ear-Kopfhörer aus Aluminium und gehärtetem Glas punkten mit einem klaren und kraftvollen Klang sowie einer von Bang & Olufsen verbesserten aktiven Geräuschunterdrückung, die für ungestörten Musikgenuss sorgt. Die Kopfhörer sind bequem und leicht: Der Ohreinsatz aus Silikon passt sich der Form des Ohres individuell an. So bequem, dass man sie auch nach einer langen Hör-Session gar nicht mehr herausnehmen will.