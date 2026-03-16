2x zwei Tickets für die Eishockey-Weltmeisterschaft zu gewinnen

Es ist das Sport-Highlight des Jahres, auf das Fans seit 17 Jahren gewartet haben: Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft kehrt in diesem Jahr zurück in die Schweiz. Vom 15. bis 31. Mai trifft sich die Weltelite in Arenen in Zürich und Fribourg, um in 64 hochkarätigen Partien den Thron zu erklimmen. Während die Top-Stars der NHL und der europäischen Ligen um jeden Puck kämpfen, bietet sich Ihnen die einmalige Chance, das sportliche Ereignis hautnah mitzuerleben.