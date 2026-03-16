2x zwei Tickets für die Eishockey-Weltmeisterschaft zu gewinnen

Es ist das Sport-Highlight des Jahres, auf das Fans seit 17 Jahren gewartet haben: Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft kehrt in diesem Jahr zurück in die Schweiz. Vom 15. bis 31. Mai trifft sich die Weltelite in Arenen in Zürich und Fribourg, um in 64 hochkarätigen Partien den Thron zu erklimmen. Während die Top-Stars der NHL und der europäischen Ligen um jeden Puck kämpfen, bietet sich Ihnen die einmalige Chance, das sportliche Ereignis hautnah mitzuerleben.
Zu gewinnen gibt es einmal zwei Tickets für das «Schweiz – Lettland»-Spiel vom 16. Mai und einmal zwei Tickets für das «Schweiz - Deutschland»-Spiel vom 18. Mai, jeweils um 20:15 Uhr in der Swiss Life Arena in Zürich. Die Eintrittskarten haben einen Wert von je CHF 240.–.
Teilnahmeschluss: 14. April 2026
Im Übrigen gelten die Teilnahmebedingungen unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/gewinnspiel-teilnahmebedingungen