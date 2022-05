4 Tipps für mehr Privatsphäre auf unserem Balkon

Wer einen kleinen Balkon hat und ihn bis zum letzten Zentimeter ausreizen möchte, kauft sich im Bauhaus eine Sichtschutzmatte aus Bambus. Der pflegeleichte und langlebige Sichtschutz eignet sich auch in einem Garten als eine Art Zaun. Die Naturwand verströmt nicht nur Tropen-Flair, sondern ist auch relativ winddicht. So tanken wir ungestört Sonne, schliessen unsere Augen und beamen uns in Gedanken in tropische Gefilde.