Duschkopf

Es ist mal wieder so weit. Der Frühlingsputz steht vor der Tür. Wer da genauso wenig Lust drauf hat wie wir, umgeht stundenlanges Putzen mit einfachen Tricks. Zum Beispiel mit dem hier: Verkalkte Duschköpfe lassen sich in der Spülmaschine ruckzuck wieder auf Vordermann bringen. Ganz ohne Schrubben, Einweichen oder Chemikalien wird das Teil so wieder sauber. Funktioniert übrigens auch mit Wasserhahnaufsätzen.