Hergestellt werden die Messer mit Heimat-Mehrwert in Vicosoprano im Bergell. Drei Brüder der Pomoni-Dynastie aus Norditalien, Messermacher seit Generationen, fertigen täglich bis zu 800 Stück, in aufwendiger Handarbeit. Vom Schleifen der Klingen übers Lasern bis zum Montieren und Polieren der Holzgriffe wird jedes Messer über ein Dutzend Mal in die Hand genommen, das Verpacken nicht eingerechnet. Noch aufwendiger wirds bei Kundenwünschen nach personalisierten Messern. «Als kleine, flexible Manufaktur können wir fast jeden Wunsch erfüllen», erklärt Bolliger stolz. «Wir bringen Emotionen und Erinnerungen auf den Tisch.»