Darum nervt der 31. Dezember so sehr

Die gute Nachricht: Ein bisschen Neujahrsblues gehört dazu

Zumindest dann, wenn sich Wünsche oder Träume nicht erfüllt haben. Traurig sein ist ok, das ständige «Good vibes only» darf man auch mal ausblenden – und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Ein kurzes Eisbad im Selbstmitleid schadet nicht. Schlechte Gefühle zulassen, bitte. Denn es ist schliesslich so: Der Mensch neigt dazu, sich zuerst an das Negative zu erinnern. Das ist eine vollkommen normale Reaktion. Das, was schlecht gelaufen ist, frisst sich ins viel tiefer ins Gedächtnis, als das, was echt cool war. In der Liebe lief es nur beschissen? Sicher? Wars nicht fantastisch vor dem grossen Crash? Der Job nervt? Aber da sind doch die netten Kolleg*innen, die inzwischen zu Freund*innen geworden sind. Also: nicht zu lange grübeln, sondern Lösungsansätze suchen. Und sich dennoch auf den potenziellen Erfolg in 2025 freuen. Oder es zumindest versuchen. Kann schliesslich nicht immer alles sofort klappen. Ähnlich ist es mit der Silvesterparty. Die Endzeitstimmung schwingt bei jeder Frage nach den Plänen mit. Ihr grummelt schon wieder, ihr habt keine Lust, euch damit auseinanderzusetzen? Nix da! Dinge akzeptieren, sie als neue Chance sehen. Und nicht schon vorher motzen. Das Jahr ist noch nicht um. Vielleicht wird Silvester ja doch ganz gut. Und anfängliche Skepsis macht Parties schliesslich meist legendär.