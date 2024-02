2. Ungewaschene Wäsche

Ein häufig unterschätzter Punkt ist die richtige Betthygiene. Die Bettwäsche sollte nämlich einmal pro Woche erneuert und bei 60 Grad gewaschen werden. So verhindert man, dass Milben und Co. sich in unseren Betten wohlfühlen und ausbreiten. Mit dem Wissen, auf einem milbenfreien Untergrund zu liegen, lässt es sich auch viel besser entspannen.