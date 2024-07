Ab sofort – Die französische Marke Etam macht keinen Hehl aus der Tatsache, dass es am Ende jeder Modesaison unverkaufte Ware gibt. Um diesen Stücken, die weder an Stil noch an Qualität eingebusst haben, eine zweite Chance zu geben, ermöglicht das neue Outlet in Aubonne, sie zu attraktiven Preisen anzubieten, Verschwendung zu vermeiden und die Ware in der Schweiz zu behalten, ohne sie nach Frankreich zurückschicken zu müssen.