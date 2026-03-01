Stellt euch vor, keine Frau würde mehr online die Körper von anderen Frauen kommentieren, ihren Erziehungsstil anprangern oder ihre Lebensweise niedermachen. Stellt euch vor, jede Frau würde ihre Stimme erheben, wenn sie in ihrem Umfeld Sexismus erlebt, auch, wenn er sie nicht persönlich betrifft. Stellt euch vor, jede Frau würde an der Urne für Frauenanliegen abstimmen. Stellt euch vor, jede Frau würde alle anderen Frauen einfach so leben und aussehen lassen, wie das für diese stimmt. Warum das nicht der Fall ist? Weil das Patriarchat tief in uns allen schlummert. Misogynie – der Gedanke, dass alles, was weiblich gedeutet wird, weniger Wert ist als Männliches – ist tief in uns verankert. Auch in uns Frauen. Auch in mir.