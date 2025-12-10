Das sind 5 Neuheiten aus der Tech-Welt

Mobile Skulptur
Das Noll Go könnte glatt aus dem neuen «Tron»-Sci-Fi-Film stammen. Das elektrische Fahrrad unterscheidet sich deutlich von klassischen E-Bikes: Statt Speichen kommen geschlossene, radiale Felgen zum Einsatz, was dem Rad einen minimalistischen, skulpturalen Look verleiht. Der elektrische Antrieb ist im Rahmen integriert, ebenso die Beleuchtung und die Bedienelemente. Über eine App lassen sich Fahrprofile, Reichweite und Akkustatus kontrollieren. Bisher ist das Noll Go allerdings noch ein Konzept. Über die Website des Herstellers kann das E-Bike für 233 Franken Anzahlung reserviert werden. Ab Frühjahr 2026 soll es für knapp 7000 Franken aus Schweden anrollen.
Der kleinste Privatjet
Wie aus einem Science-Fiction: Das Volonaut Airbike ist ein ultraleichtes Fluggerät, das ohne Tragflächen oder Rotor fliegt. Möglich machts eine Turbine, die genug Schub erzeugt, dass das Gerät einige Meter über dem Boden schweben kann. In der Theorie schafft man damit bis zu 200 km/h. Aus regulatorischen Gründen ist bei 102 km/h Schluss. Faktoren wie eine Flugzeit von 10 Minuten, Ausbildung, Service-Infrastruktur und ein umfassendes Regelwerk machen es nur wenig alltagstauglich. Das gilt auch für den Preis: Rund 700’000 Franken kostet der Science-Fiction-Spass.
Der Rollkoffer, der 10 Kilometer schafft
Ein Koffer, der auch als fahrbarer Untersatz dient: Mit wenigen Handgriffen wird dieser Trolley zu einem Elektro-Scooter. Man setzt sich schlicht auf den Koffer und rollt los. Gesteuert wird mit dem Lenker oder per App. Die Reichweite soll satte 10 Kilometer betragen, das Koffervolumen 30 Liter. Der Haken: Für solche Koffer gelten bei den Airlines spezielle Vorschriften. Der fahrbare Koffer kann über die Website von Aotos für 568 Franken vorbestellt werden.
Der Ghettoblaster ist nur Fassade
Eine Ikone der Achtzigerjahre ist zurück: Die Boombox GB-001 kommt im Gewand eines Ghettoblasters daher, ist aber mit moderner Audiotechnik ausgestattet. Das Gerät spielt ganz reguläre Audiokassetten ab und hat auch eine Aufnahmefunktion. Gleichzeitig verfügt sie aber über Bluetooth und einen Klinkenanschluss. Damit lässt sich über die Boombox auch via Laptop oder Smartphone Musik streamen. Vier integrierte Lautsprecher sollen dabei für ein räumliches Klangbild sorgen, das modernen Ansprüchen genügt. Ganz günstig ist die Zeitreise allerdings nicht: Rund 450 Franken kostet die GB-001 aktuell.
Die Tastatur, die mit Licht lädt
Die Tastatur Logitech Signature Slim Solar+ K980 nutzt sowohl Sonnen- als auch Kunstlicht, um ihren Akku ständig nachzuladen. Damit wird nicht nur das Ladekabel überflüssig, sondern auch Büroräume mit Steckdose. Verbunden wird sie per Bluetooth mit bis zu drei Geräten, gewechselt wird mit Knopfdruck. Ein besonders leiser Anschlag macht die Tastatur tauglich für offene Büroräume. Abzug gibt es aber für den fehlenden verstellbaren Neigungswinkel und die fehlende Hintergrundbeleuchtung. Wer der Tastatur dennoch eine Chance geben möchte, ist mit 110 Franken dabei.