Das sind 5 Neuheiten aus der Tech-Welt

Das Noll Go könnte glatt aus dem neuen «Tron»-Sci-Fi-Film stammen. Das elektrische Fahrrad unterscheidet sich deutlich von klassischen E-Bikes: Statt Speichen kommen geschlossene, radiale Felgen zum Einsatz, was dem Rad einen minimalistischen, skulpturalen Look verleiht. Der elektrische Antrieb ist im Rahmen integriert, ebenso die Beleuchtung und die Bedienelemente. Über eine App lassen sich Fahrprofile, Reichweite und Akkustatus kontrollieren. Bisher ist das Noll Go allerdings noch ein Konzept. Über die Website des Herstellers kann das E-Bike für 233 Franken Anzahlung reserviert werden. Ab Frühjahr 2026 soll es für knapp 7000 Franken aus Schweden anrollen.