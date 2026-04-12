Das sind Stefan Zweifels Buchtipps für den Frühling

Und nun begann die Sucht wieder mit der neuen Simenon-Edition bei Kampa, die die zum Teil skandalös schlechten alten Übersetzungen ablöst. Jedes Buch entfacht ein anderes Fieber: Ja, jedes Mal, wenn ich ein Schweppes zischen lasse, denke ich an «Tropenkoller», wo auch Chinin seine Halluzinationen und den Liebeswahn nicht heilen kann. Beim Blick aus der Wohnung von Freunden in den Hardau-Türmen in Zürich auf die Geleise hinunter erfasste mich das Fernweh wie den «Mann, der den Zügen nachsah», bevor er in Paris in den Strudel der Paranoia gerät. Und in Paris kann ich einfach nicht an der «Coupole» vorbei, obwohl ich mir schon dreimal eine Magenverstimmung zugezogen habe, weil ich auf der Spur von «Maigret kämpft um den Kopf eines Mannes» meinen Horchposten einnehme und Leute beobachte.