Das sind Stefan Zweifels Buchtipps für den Frühling

Kürzlich fiel mir in einem Ferienhaus ein Buch in die Hände, mit dem vor vielen, vielen Jahren das Unheil einer neuen Sucht begann: «Das blaue Zimmer» von Georges Simenon. Damals stolzierte ich eingebildet an einem Freund vorbei, der jeden Tag am Strand einen Krimi verschlang. Trivialliteratur! Spottete ich und eröffnete einen Sokrates-Dialog. Bis ich eines Abends den Simenon aufschlug und erst lang nach Mitternacht wieder schloss. Ich war angefixt.
Und nun begann die Sucht wieder mit der neuen Simenon-Edition bei Kampa, die die zum Teil skandalös schlechten alten Übersetzungen ablöst. Jedes Buch entfacht ein anderes Fieber: Ja, jedes Mal, wenn ich ein Schweppes zischen lasse, denke ich an «Tropenkoller», wo auch Chinin seine Halluzinationen und den Liebeswahn nicht heilen kann. Beim Blick aus der Wohnung von Freunden in den Hardau-Türmen in Zürich auf die Geleise hinunter erfasste mich das Fernweh wie den «Mann, der den Zügen nachsah», bevor er in Paris in den Strudel der Paranoia gerät. Und in Paris kann ich einfach nicht an der «Coupole» vorbei, obwohl ich mir schon dreimal eine Magenverstimmung zugezogen habe, weil ich auf der Spur von «Maigret kämpft um den Kopf eines Mannes» meinen Horchposten einnehme und Leute beobachte.
Es gibt nur wenige Autoren, die einen psychischen Zustand so fesselnd schildern können wie Simenon. Natürlich auch Friedrich Glauser, der Simenon verehrte und mit Wachtmeister Studer seinen Maigret schuf: Für die Ausstellung «Seelenlandschaft» im Landesmuseum las ich «Der Tee der drei alten Damen», da der Hauptverdächtige ein Genfer Psychologe mit Sinn für okkulte Phänomene ist, der ein Lehrer von C. G. Jung war – auf die Spur des wahren Täters kommen sie dann über Jungs Assoziationstest. Die Welt der Kliniken und spiritistischen Séancen, die Abhängigkeit von Kokain und Opium – Glauser lässt einen schon auf der ersten Seite in diese Gegenwelt fallen, aus der man sich erst am Ende des Buches befreien kann.
Am schlimmsten war für mich Patricia Highsmith: Wieder einmal in einem Ferienhaus fiel mir «Der talentierte Mr Ripley» in die Hand. Pochenden Herzens las ich darin, bei jedem Knarren der Wände beschlichen mich Ängste, ich musste einfach weiterlesen, die ganze Nacht hindurch, bevor ich im Morgengrauen das Grauen überwunden und das Buch beendet hatte. Ich kaufe mir den «Stoff» nie selbst, aber wenn ich in einem Hotel oder Haus etwas entdecke, ist die Nacht verloren …
Und so warte ich jedes Frühjahr wieder mit etwas Angst auf die neuen Simenon-Romane aus dem Kampa-Verlag, weil ich weiss, dass ich dieser Sucht nicht widerstehen kann. Und voll Verachtung für mich selbst erinnere ich mich an meine jugendlichstudentische Überheblichkeit. Ich hatte eben noch keine Ahnung von der wahren Welt und der psychologischen Tiefe der Krimis: Dieses Frühjahr erscheint mein absoluter Liebling: «Drei Zimmer in Manhattan». Der schönste Liebesroman!
SCHAU SPIEL BRUNO GANZ
Als Bruno Ganz vor fünf Jahren verstarb, durfte ich in der Schweizer Illustrierten einen Nachruf schreiben. Als ich wenig später sein Archiv sichten durfte, stiess ich auf die Filmskripts zu «Heidi» und zum Hitler-Film. Meine Achtung wuchs ins Grenzenlose: Jeder Satz, jedes Wort, jede Silbe schrieb er von Hand wie eine musikalische Partitur auf. Nun kann man das ganze Leben dieses Perfektionisten, der stets auf dem Boden blieb, nachlesen.
SOMMER 24
Der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels verblüfft mit einem kurzen Buch, denn er ist neben seinen Essays, die das Denken und Fühlen des Nahen Ostens oder Afrikas mit dem Westen verbinden, vor allem für dicke Wälzer bekannt. Er zeigt, wie sich das Politische ins Private frisst und ideologische «schalldichte Wände» die Menschen zu trennen beginnen. Eine autobiografische Beschreibung unserer Nöte.
TRAG DAS FEUER WEITER
Den Abschluss ihrer umjubelten Trilogie kann man auch für sich allein lesen. «Finden Sie ihre Madeleine», rät der Arzt der lesbischen Mia, die aus Marokko nach Paris ging, um Bankerin und Schriftstellerin zu werden. Doch die Zerrissenheit ihrer Eltern führt zu einem Gedächtnisverlust. Dagegen empfiehlt der Arzt als typischer Franzose das Rezept von Marcel Proust: «Finden Sie Ihre Madeleine.» Damit fordert sie gleichsam eine der berühmtesten Stellen der Weltliteratur zum Duell heraus. Kühn!
GRÜNE WELLE
Ein rasanter Roman, rauschend wie ein Roadmovie: Eine Frau fährt mit ihrem Golf auf und davon, lässt ihren Mann hinter sich, einen Juristen, der sie schlägt, und möchte ein neues Leben beginnen. Sie gabelt zwei junge Tramperinnen auf – das Trio bildet mit einem toten Reh im Kofferraum ein seltsames Gespann. Als die Frau am Ende zu ihrer Freundin schlafen geht, ahnt sie nicht, was während ihrer Abwesenheit passiert ist. Das offene Ende des Romans ist so konsequent wie sein Stil.
DIE LEBENSENTSCHEIDUNG
Robert Menasse gewann mit seinem EU-Roman «Die Hauptstadt» den Deutschen Buchpreis. Nun legt der Grossmeister eine ganz schmale Novelle vor, die es in sich hat, eine Liebesnovelle: Ein EU-Beamter trifft eine Lebensentscheidung, kündet in Brüssel und macht seiner Geliebten einen Heiratsantrag. Natürlich kommt alles anders, als man denkt. Dabei taucht man in die Tristesse der Bürokratie ein, die mit sprühendem Schalk geschildert wird, während man in Sachen Liebe wieder einmal lernt, wie unterhaltsam der typisch wienerische schwarze Humor ist.