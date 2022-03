Die traumhaftesten Wellnesshotels der Schweiz

Im gehobenen Cattani Restaurant dagegen ragen Leuchten wie Eiszapfen von der Decke und ergänzen üppige Pflanzengebilde und grosse Fensterfronten mit Bergblick. Das «Farm-to-Table»-Konzept verhext hochwertige, regionale Zutaten zu einer kulinarischen Geschmacksreise durch die Schweiz. Da trifft Schwyzer Heu-Zwiebelsuppe mit Heukäse und Bergblumen auf Bergkäse-Burrata mit geschmortem Chicorée und Salz-Randen und vermählt sich mit der Ennetmooser Forelle an Blumenkohl und geräucherter Eigelbcreme. Die Weinbegleitung, die einen mit Kreationen wie den würzig-holzigen Tessiner Riflessi d'Epoca in den Schlaf wiegt, tut ihr Übriges. In den Bergen schläft es sich ja bekanntlich eh am Besten. Ihr müsst arbeiten? Macht gar nichts. Beim Home Office Deluxe am Schreibtisch in grosszügigen Zimmern und Suiten tun sich am nächsten Tag hinterm Bildschirm malerisch-überzuckerte Gipfel auf.