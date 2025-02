FOMO (Fear Of Missing Out) wurde mit ziemlicher Sicherheit von einem Zwilling erfunden. Er will immer und überall dabei sein und macht am liebsten drei Dinge gleichzeitig. Da kann ein Schmuckstück mit Pyrit mit seinen ruhe-gebenden Eigenschaften nicht schaden. Gleichzeitig soll der Geburtsstein des Zwillings helfen, das Kommunikationsgeschick und den Intellekt noch weiter zu verstärken. Wenn das mal keinen Versuch wert ist …