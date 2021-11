Die besten Tipps gegen lästige Wasserflecken

Schuhe

Einmal mit den neuen Boots in den Regen geraten und schon machen sich in getrocknetem Zustand unschöne Flecken bemerkbar. Das sieht schnell schmuddelig aus. Sind die Schuhe aus Stoff, kann man diese ganz einfach in der Waschmaschine reinigen. Wichtig: Davor groben Schmutz entfernen. Bei der Ledervariante geht das natürlich nicht. Handelt es sich um Wildleder, kann man Wasser in eine Sprühflasche füllen und sie gleichmässig damit benetzen. Danach mit Zeitungspapier stopfen und trocknen lassen. Glattes Leder sollte möglichst nicht nass werden. Deshalb mit einem feuchten Lumpen den Wasserflecken abwischen, die Stelle trocknen und danach mit Schuhcreme polieren. Was auch hilft: Eine rohe Kartoffel halbieren und mit der glatten Seite den Fleck einreiben. Das funktioniert, weil die Stärke Salz und Kalk bindet.