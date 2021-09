Die Pensiun liegt mitten im Naturpark Beverin und zieht viele Architektur-Fans an. Die Gastgeber Marianne Peyer und Lukas Hug sind beides Quereinsteiger und haben sich mit ihrem Hotel einen Traum erfüllt. Alles haben sie so gestaltet, wie sie es als Gäste auch gern hätten. Das merkt man zum Beispiel am liebevoll zubereiteten Frühstück. Seit letztem Herbst kann man auch in ihrem neuen Tiny House übernachten. Im Haupthaus hat es sechs Zimmer plus eine Ferienwohnung/Suite. Mittwoch und Samstag Abend wird auf Voranmeldung für die Gäste gekocht.