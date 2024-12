Das Töpfern kanalisiert die innere Schaffenskraft, die die Wahlzürcherin schon als Kind antrieb. Es lässt sie besser schlafen. Braucht aber auch Mut, den Mut zur Imperfektion, denn bei Tina Huber sieht kein Stück gleich aus. Es handelt sich um Einzelstücke, Gegenpole zur globalisierten Welt. «Fabrikware kann man überall kaufen, zu Spottpreisen. Bei mir darf es Dellen haben, Tropfen sind sichtbar. Man sieht, dass es handgemacht ist, dass die Form lebt. Am Anfang wollte ich so perfekt sein wie möglich, aber so ist das Leben nicht.» Sie arbeitet im Handbuilding-Verfahren, also ohne Drehscheibe, mit Ton aus Einsiedeln.