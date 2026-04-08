Die Kleider ihrer Majestät

Es war eines der wenigen Male, bei denen die Queen öffentlich weinte: 1997 wurde ihre royale Yacht Britannia im Hafen von Portsmouth im Süden Englands ausgemustert. Über vierzig Jahre war die Jacht im Dienst gewesen. Über eine Million Seemeilen hatte das Schiff zurückgelegt. Auf ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1954 brachte die Britannia den fünfjährigen Prinz Charles und die dreijährige Prinzessin Anne nach Malta, zu ihren Eltern, der Queen und Prinz Philip. Elizabeth II. empfing auf dem 126 Meter langen Schiff später unzählige Staatsoberhäupter, schipperte darauf im Sommer mit ihrer Familie um die britischen Inseln, umsorgt von 20 Offizieren und 220 Seeleuten, mit einem Land Rover für Ausfahrten an Bord und mehr als genug Platz für ihre Corgis zum Flanieren. Die Königin konnte auf dem Schiff in Bibliotheken lesen, durch Lounges mit Piano wandeln, in edel ausgestatteten Esssälen von Porzellantellern dinieren. Es heisst, sie habe aber lieber ein Bier mit der Mannschaft im Pub in den unteren Etagen getrunken. Die Britannia war ein Palast auf dem Wasser, fernab der Öffentlichkeit. Nachdem die Queen ein letztes Mal von Bord geschritten war, wischte sie sich eine Träne ab. Sie stand zwischen Kapitänen, die sie durch ruhige und stürmische Gewässer navigiert hatten. Sie trug einen roten Mantel mit passendem Hut und schwarzen Handschuhen.