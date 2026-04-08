Die Kleider ihrer Majestät

Es war eines der wenigen Male, bei denen die Queen öffentlich weinte: 1997 wurde ihre royale Yacht Britannia im Hafen von Portsmouth im Süden Englands ausgemustert. Über vierzig Jahre war die Jacht im Dienst gewesen. Über eine Million Seemeilen hatte das Schiff zurückgelegt. Auf ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1954 brachte die Britannia den fünfjährigen Prinz Charles und die dreijährige Prinzessin Anne nach Malta, zu ihren Eltern, der Queen und Prinz Philip. Elizabeth II. empfing auf dem 126 Meter langen Schiff später unzählige Staatsoberhäupter, schipperte darauf im Sommer mit ihrer Familie um die britischen Inseln, umsorgt von 20 Offizieren und 220 Seeleuten, mit einem Land Rover für Ausfahrten an Bord und mehr als genug Platz für ihre Corgis zum Flanieren. Die Königin konnte auf dem Schiff in Bibliotheken lesen, durch Lounges mit Piano wandeln, in edel ausgestatteten Esssälen von Porzellantellern dinieren. Es heisst, sie habe aber lieber ein Bier mit der Mannschaft im Pub in den unteren Etagen getrunken. Die Britannia war ein Palast auf dem Wasser, fernab der Öffentlichkeit. Nachdem die Queen ein letztes Mal von Bord geschritten war, wischte sie sich eine Träne ab. Sie stand zwischen Kapitänen, die sie durch ruhige und stürmische Gewässer navigiert hatten. Sie trug einen roten Mantel mit passendem Hut und schwarzen Handschuhen.
Über ihre Zeit auf der Britannia sagte sie: «Nirgends konnte ich mich besser entspannen.» Queen Elizabeth II. war zarte 27 Jahre alt, als sie am 2. Juni 1953 auf den Thron Grossbritanniens katapultiert wurde. Ihr Vater, König George VI., war unerwartet früh verstorben. «Ich erkläre vor euch allen, dass ich mein ganzes Leben, möge es nun lang oder kurz sein, dem Dienst an euch widmen werde», hatte sie dem Volk an ihrem 21. Geburtstag in einer Ansprache versprochen. Danach stellte die junge Königin und Mutter ihr Versprechen weit über ihre persönlichen Interessen – unverhandelbar. Dabei soll die Queen im Mädchenalter ein Wildfang gewesen sein. Die Legende besagt, sie sei bei der Krönung ihres Vaters elfjährig nachts mit ihrer jüngeren Schwester Margaret aus dem Palast ausgebüxt, um zu erleben, wie das Volk feierte.
Als Monarchin umspielte meist ein kontrolliertes Lächeln ihr Gesicht. Doch sie wollte eine Königin des Volkes sein. «Man muss mich sehen, um an mich zu glauben», lautet einer ihrer berühmtesten Sätze. Früh liess sie sich von wichtigen Fotografen wie Lord Snowdon auf ihrem schottischen Schloss Balmoral mit der Familie inszenieren. Snowdon war der Mann ihrer Schwester Margaret. Sie hielt Weihnachtsansprachen, die vom Staatsfernsehen übertragen wurden. Sie führte «Walkabouts» ein, bei denen sie direkt durch Menschenmengen ging. Dabei trug die 1,63 Meter kleine Queen bewusst Kostüme in leuchtenden Farben, Gelb, Pink und Hellblau. ElizabethII. interessierte sich nicht leidenschaftlich für Mode. Aber sie wusste Kleider strategisch einzusetzen. Perfekt geschnittene Mäntel, aparte Hüte, Handschuhe: Die Uniform der Königin wurde sorgfältig von ihrer langjährigen Stylistin Angela Kelly mitgestaltet. Die charakteristische Tasche, die sie stets am Arm trug, stammte vom Londoner Luxuslabel Launer. Ihre Röcke wurden auf Windbeständigkeit geprüft, hatten ein optimales Gewicht, um nicht im falschen Moment hochzuwehen. Viele Outfits trug die Queen über Jahrzehnte, liess sie teilweise umgestalten. Ihren Respekt zeigte sie auch modisch: Bei Auslandsbesuchen trug sie Land Rover Defenders, mit Kopftuch und Barbour-Jacke; dazu Gummistiefel.
Bei ihrer Krönung 1953 trug die Queen eine Robe aus weissem Satin, mit Stickereien aus Gold- und Silberfäden, mit Perlen, Pailletten und Kristall. Bei ihrer letzten Amtshandlung, fast siebzig Jahre später, zeigte sie sich in einem Jupe aus Tweed. Sie hob die damalige Premierministerin Liz Truss traditionsgemäss ins Amt – auf Schloss Balmoral, weil die Königin für eine Reise nach London zu schwach war. Zwei Tage später, am 8.September 2022, verstarb Queen Elizabeth II. 96-jährig. In London standen Menschen zwölf Stunden Schlange, um sich in der Westminster Abbey von ihrer aufgebahrten Königin zu verabschieden, darunter auch Fussball-Legende David Beckham. Eine Ära war zu Ende. Queen Elizabeth hatte 15 Premierminister und unzählige private Krisen überlebt, nicht immer kam sie dabei gut weg. Aber sie behielt immer Haltung. Mit unerschütterlichem Pflichtbewusstsein, dem ihr eigenen Humor und ihrer Herzlichkeit schaffte sie es immer wieder, Zuversicht und Beständigkeit auszustrahlen. Sie selber sagte über sich: «Wenn ich Beige tragen würde, wüsste niemand, wer ich bin.» Da war ihre königliche Zurückhaltung eindeutig zu gross.