Die spannendsten Openings diesen Frühling

Patisserie pour tous

Neu im Zürcher Kreis 3: die glutenfreie Patisserie «à vie – baked goods». Mit französischem Flair und viel Liebe zum Detail schafft die Kunsthistorikerin Bettina Meier-Bickel feinste Kreationen. Die Idee dazu entstand, als bei ihrer Tochter Ava Zöliakie diagnostiziert wurde. Nach langem Tüfteln meint die Zürcherin: «Wenn man es richtig macht, merkt man gar nicht, dass es glutenfrei ist.»

à vie – baked goods, Zelgstrasse 13, 8003 Zürich