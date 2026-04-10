Die spannendsten Openings diesen Frühling

Patisserie pour tous
Neu im Zürcher Kreis 3: die glutenfreie Patisserie «à vie – baked goods». Mit französischem Flair und viel Liebe zum Detail schafft die Kunsthistorikerin Bettina Meier-Bickel feinste Kreationen. Die Idee dazu entstand, als bei ihrer Tochter Ava Zöliakie diagnostiziert wurde. Nach langem Tüfteln meint die Zürcherin: «Wenn man es richtig macht, merkt man gar nicht, dass es glutenfrei ist.»
à vie – baked goods, Zelgstrasse 13, 8003 Zürich
Günstig und Gut
Ab April hängen Babybodys und Budget-Blazer von Kiabi in Neuenburg. Die französische Marke, international längst ein Fixstern für erschwingliche Mode für die ganze Familie, eröffnet im Westschweizer Einkaufszentrum Marin Centre ihre erste Schweizer Filiale – pünktlich zum 15-Jahr-Jubiläum.
Kiabi im Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, 2074 Marin-Epagnier
PITA PLEASE!
Bern, yalla! Am Bollwerk duftet es nach frisch gebackenem Pitabrot und gerösteten Gewürzen: NaNa Oriental ist da. Der neue Spot serviert orientalisches Streetfood, täglich frisch zubereitet – mit Halloumi oder plant based, als Bowl oder im Pita, vor Ort oder unkompliziert to go. Das Motto: «Good Mood. Good Food.»
NaNa Oriental, Neuengassunterführung 2, 3011 Bern
RANDLOS GLÜCKLICH
Bern, yalla! Am Bollwerk duftet es nach frisch gebackenem Pitabrot und gerösteten Gewürzen: NaNa Oriental ist da. Der neue Spot serviert orientalisches Streetfood, täglich frisch zubereitet – mit Halloumi oder plant based, als Bowl oder im Pita, vor Ort oder unkompliziert to go. Das Motto: «Good Mood. Good Food.»
Home of Götti, Mühlenplatz 1, 6004 Luzern
Zerbrechlich schön
Im Q27 Market in Zürich dreht sich bis 20. April alles um Keramikdesign. Unter dem Titel «Vorsicht, zerbrechlich!» zeigen 12 Schweizer Keramikschaffende ihre Arbeiten – von Gebrauchskeramik bis zu skulpturalen Objekten. Viele Stücke sind käuflich, dazu gibt es Live-Clay-Sessions.
Q27 MARKET, Quellenstrasse 27, 8005 Zürich
Kunst und Klamotten
Die von Workwear inspirierte US-Streetstyle-Marke Carhartt WIP eröffnet im Quartier Le Flon seinen dritten Store in der Schweiz. Zur Eröffnung erscheint eine Kollektion mit Motiven des Westschweizer Künstlers Hugo Baud – inspiriert von Lausanne.
Carhartt WIP Store, Rue de Genève 17, 1003 Lausanne
Die Macht der Acht
Bei Otto Pizza dreht sich alles um die Zahl Acht. Die Margherita besteht aus acht Zutaten. Auf der Karte stehen acht Pizzasorten, dazu acht frei wählbare Toppings und acht Aperitivi. Ein durchdachtes Konzept, das Reduktion, Qualität und italienisches Lebensgefühl verbindet.
OTTO PIZZA, Hammerstrasse 15, 4058 Basel