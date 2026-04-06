Die Stadt der Dichter

In Genf trifft Diplomatie auf Dolce Vita, Hochalpen auf Flaniermeilen und Luxus auf Gelassenheit: Die Stadt ist ein Juwel, das darauf wartet, entdeckt zu werden Der Hauptbahnhof Genève-Cornavin liegt im Zentrum, gerade mal zwölf Gehminuten vom Lac Léman, dem grössten Süsswasserreservoir Europas, entfernt. Er ist die Bühne der Stadt und prägt das Lebensgefühl: Spaziergänge entlang der Uferpromenade, ein Bad in den Bains des Pâquis und der Blick auf die gewaltige Fontäne des Jet d’eau. Pro Sekunde schiessen aus diesem Springbrunnen mit 200 Stundenkilometern 500 Liter Wasser 140 Meter in die Höhe. Beinahe cineastisch wirkt die Atmosphäre, wenn klares Wetter die Sicht auf den Mont Blanc freigibt. Hoch oben am linken Rhône-Ufer thront die Altstadt mit Kathedrale, Rathaus, verwinkelten Gassen, Antiquitätengeschäften, Kunstgalerien, traditionellen Beizli und eine stadtbekannten Frühlingsboten: Öffnet der Kastanienbaum auf der Promenade de la Treille die erste Knospe, ist für die Genferinnen und Genfer offiziell die Natur erwacht. Sternerestaurants, entspannte Bistros, Fondue am See und internationale Küchen machen Genf zu einer kulinarischen Hochburg der Schweiz. Mit 30 Museen weist die Stadt übrigens eine der grössten Museumsdichten Europas auf. Auch trugen hier Frauen viel früher Armbanduhren als Männer – Patek Philippe schuf 1868 in Genf das erste Exemplar der Schweiz: eine äusserst zarte Damenuhr. Mit der digitalen Geneva Transport Card fahren Sie während Ihrem Aufenthalt gratis durch die Stadt, und auch das Open-Air-Kino im Sommer am Seeufer ist kostenlos. Die längste Holzbank der Welt, sie misst 120 Meter und liegt unterhalb des Rathauses, eignet sich bestens für eine Pause vom Stadtbummel. Und sollte Ihr Herz just in diesem Moment «sitzen bleiben» sagen – sollten Sie darauf hören. Denn der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der 1712 in Genf geboren wurde – sein Geburtshaus an der Grand-Rue 40 beherbergt heute das sehenswerte Maison Rousseau et Littérature –, pflegte zu sagen: «Vertraue eher deinem Herzen als deinem Kopf.» Also, geniessen Sie den Panoramablick auf den Parc des Bastions und den Mont Salève ruhig noch ein wenig länger.