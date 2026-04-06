Die Stadt der Dichter

In Genf trifft Diplomatie auf Dolce Vita, Hochalpen auf Flaniermeilen und Luxus auf Gelassenheit: Die Stadt ist ein Juwel, das darauf wartet, entdeckt zu werden Der Hauptbahnhof Genève-Cornavin liegt im Zentrum, gerade mal zwölf Gehminuten vom Lac Léman, dem grössten Süsswasserreservoir Europas, entfernt. Er ist die Bühne der Stadt und prägt das Lebensgefühl: Spaziergänge entlang der Uferpromenade, ein Bad in den Bains des Pâquis und der Blick auf die gewaltige Fontäne des Jet d’eau. Pro Sekunde schiessen aus diesem Springbrunnen mit 200 Stundenkilometern 500 Liter Wasser 140 Meter in die Höhe. Beinahe cineastisch wirkt die Atmosphäre, wenn klares Wetter die Sicht auf den Mont Blanc freigibt. Hoch oben am linken Rhône-Ufer thront die Altstadt mit Kathedrale, Rathaus, verwinkelten Gassen, Antiquitätengeschäften, Kunstgalerien, traditionellen Beizli und eine stadtbekannten Frühlingsboten: Öffnet der Kastanienbaum auf der Promenade de la Treille die erste Knospe, ist für die Genferinnen und Genfer offiziell die Natur erwacht. Sternerestaurants, entspannte Bistros, Fondue am See und internationale Küchen machen Genf zu einer kulinarischen Hochburg der Schweiz. Mit 30 Museen weist die Stadt übrigens eine der grössten Museumsdichten Europas auf. Auch trugen hier Frauen viel früher Armbanduhren als Männer – Patek Philippe schuf 1868 in Genf das erste Exemplar der Schweiz: eine äusserst zarte Damenuhr. Mit der digitalen Geneva Transport Card fahren Sie während Ihrem Aufenthalt gratis durch die Stadt, und auch das Open-Air-Kino im Sommer am Seeufer ist kostenlos. Die längste Holzbank der Welt, sie misst 120 Meter und liegt unterhalb des Rathauses, eignet sich bestens für eine Pause vom Stadtbummel. Und sollte Ihr Herz just in diesem Moment «sitzen bleiben» sagen – sollten Sie darauf hören. Denn der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der 1712 in Genf geboren wurde – sein Geburtshaus an der Grand-Rue 40 beherbergt heute das sehenswerte Maison Rousseau et Littérature –, pflegte zu sagen: «Vertraue eher deinem Herzen als deinem Kopf.» Also, geniessen Sie den Panoramablick auf den Parc des Bastions und den Mont Salève ruhig noch ein wenig länger.
The Woodward
Es ist das erste reine Suitenhotel in Genf und liegt direkt am See. Die Belle-Epoque-Fassade ist eindrucksvoll, das Interieur opulent, die 26 Suiten aussergewöhnlich. Mit dem Restaurant L’Atelier Robuchon, dem saisonal inspirierten «Le Jardinier» und der «Bar 37» warten hier drei wundervolle Gastronomieerlebnisse darauf, entdeckt zu werden – auch für Besucherinnen und Besucher, die nicht im Hotelpalast residieren.
auberge.com/the-woodward
Hood Hotel
Modern, gemütlich, charmant – und ein absoluter Geheimtipp! Das Hood Hotel ist der perfekte Ort, um den belebten Strassen des Viertels Eaux-Vives zu entfliehen. Die ruhigen Zimmer sind in warmen Akzenten gestaltet. Und wer sich, einmal angekommen, nicht mehr ins Getümmel stürzen möchte: Die Dips, Mezze und Manouchés im Restaurant sind köstlich!
hoodgeneva.ch
Bastionskiosk
Das Café-Restaurant im Bastionspark ist ein wahrer Hafen der Ruhe mitten in der Stadt. Hier trifft man sich auf Häppchen, ein Glas Wein oder verabredet sich sonntags zum Brunch. Unbedingt reservieren! Das eigentliche Juwel ist aber die Bar mit ihrer 22 Meter langen Theke. Unter dem weitläufigen Glasdach schwindet gegen Abend das Tageslicht und macht einer warmen, intimen Atmosphäre Platz.
bastions.ch
Mame
Der beste Kaffee ist der, den man liebt. So das Motto an der Rue des Voisins. «Mame» (Bohne auf Japanisch) ist eine Zürcher Marke und wurde von zwei Kaffee-Aficionados gegründet. Hier erklären eifrige Baristas die feinen Unterschiede der Kaffeesorten, leichte Gerichte gibts rund um die Uhr und alle Mischungen können gemahlen gekauft werden.
mame.coffee
Gallo
Ein Neuzugang, aber schon jetzt ein Hotspot der Genfer Foodszene. Am Boulevard du Pont d’Arve werden Bistroklassiker serviert: Ein fantastisches Ribeye mit Rindsjus und erstklassigen Pommes frites oder eine Schweinsbratwurst an Senfsauce mit Tropea-Zwiebeln und Kartoffelstock – alles auf wunderschönen Retro-Tellern angerichtet. Definitiv ein Restaurant, das auch Zürich sehr gut stehen würde.
gallogeneve.com
Balila
Ost trifft West! Mit Blick auf die Place Longemalle treten Gäste im «Balila» eine Reise zwischen Orient und Okzident an. Das libanesische Restaurant ist im ersten Stock des Hotels Longemalle zu finden und gilt als eines der besten seiner Art. Neben der Kulinarik begeistert das Interieur: ein Zusammenspiel aus Samt und Transparenz, veredelt durch Akzente in Gold.
longemallecollection.com
Galerie Mabe
Gestaltet wie eine Wohnung, werden an der Grand-Rue 25 in der Galerie Mabe inmitten der Altstadt Malereien, Zeichnungen, Skulpturen und Fotografien gezeigt. Jede Ausstellung ist als immersive Erfahrung konzipiert und lädt ein, sich die Werke zeitgenössischer Kunst im eigenen Umfeld vorzustellen. Der perfekte Ort für erfahrene Sammlerinnen und Sammler wie auch jene, die ihre Reise in der Kunstwelt gerade erst beginnen.
mabegallery.com
Rotkreuz-Museum
Die Dauerausstellung des Rotkreuz-Museum «Das humanitäre Abenteuer» lädt ein, sich mit den grossen Herausforderungen der humanitären Arbeit auseinanderzusetzen – anhand von Erzählungen, Erfahrungsberichten und eindrücklichen Installationen. Interessierten wird ein bewegender Rundgang durch die grossen Themen unserer Zeit geboten. Denkanstösse inklusive.
redcrossmuseum.ch
«Pages & Sips»
Der gesellige Treffpunkt im Herzen der Altstadt! «Pages & Sips» ist eine unabhängige englischsprachige Buchhandlung und ein charmantes Café. In der wunderschönen zweistöckigen Arkade lässt es sich von Raum zu Raum schlendern, in dem vielfältigen Bücherangebot stöbern, um sich dann in einer gemütlichen Ecke niederzulassen und köstlich warme Scones mit Konfitüre und Rahm zu geniessen.
pagesandsips.com
Schuh-Boutique Bikkou
Nathalie war Anwältin. Heute ist sie Unternehmerin mit eigener Schuh-Boutique Bikkou und setzt sich für eine ausschliesslich vegane und europäische Produktion ein – ohne dabei Kompromisse beim Stil einzugehen. Ihre Kollektionen umfassen Pumps, Ankle Boots und Sandalen, deren Eleganz, Komfort und Kühnheit Fashionistas begeistern werden.
bikkou.ch
Bains des Pâquis
Wenn es einen Ort in Genf gibt, an dem man das ganze Jahr über zusammenkommt, dann sind es die Bains des Pâquis: Kurzferien im Seebecken – auch für die Einheimischen. Sie sind weit mehr als nur ein Strandbad und bieten auch ein türkisches Bad, Hammam, Sauna, Morgenyoga, köstliches Fondue und Sprungbretter, deren Besteigen man oben angekommen vielleicht kurz bereut.
aubp.ch
Carouge
Willkommen im Greenwich Village von Genf! Mit seinen charmanten Plätzen, verwinkelten Gassen, kleinen Läden und lebhaften Märkten vermittelt Carouge ganz viel Dolce Vita! Die ursprünglich sardischen und italienischen Bewohnerinnen und Bewohner haben das Viertel nachhaltig geprägt. Besonders hübsch: der Wochenmarkt mittwochs und samstags.
carouge.ch