Alle haben sie, alle lieben sie: die Küchenrolle. Sie ist unsere Retterin in der Not. Schützt uns vor den Inhalten umgekippter Gläser, macht Staub den Garaus und sammelt wunderbar unsere Essensreste zusammen. Kurz: Ohne das saugfähige Papier läuft in unseren Haushalten gar nichts.