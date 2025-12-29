Diese 7 Talente haben Spülmaschinentabs

Wer sich als glücklicher Besitzer einer Spülmaschine bezeichnen darf, hat meistens auch Spülmaschinentabs im Schrank versteckt. Wie praktisch! Denn die kleinen Dinger, die es auch als Pulver zu kaufen gibt, ersparen uns zudem beim Putzen von Backofen, WC oder Dusche jede Menge Zeit. Das Beste daran? Neben den Tabs braucht es nur noch Gummihandschuhe, etwas Wasser und einen Schwamm. Los gehts: