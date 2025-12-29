Diese 7 Talente haben Spülmaschinentabs

Wer sich als glücklicher Besitzer einer Spülmaschine bezeichnen darf, hat meistens auch Spülmaschinentabs im Schrank versteckt. Wie praktisch! Denn die kleinen Dinger, die es auch als Pulver zu kaufen gibt, ersparen uns zudem beim Putzen von Backofen, WC oder Dusche jede Menge Zeit. Das Beste daran? Neben den Tabs braucht es nur noch Gummihandschuhe, etwas Wasser und einen Schwamm. Los gehts:
1. Backofen
Warmes Wasser auf die verkrusteten Stellen im Backofen auftragen und für zehn Minuten einwirken lassen. Anschliessend ein Spülmaschinentab darüber reiben und für mehrere Stunden einwirken lassen. Die gelösten Reste können mit einem Schwamm oder Tuch einfach entfernt werden.
2. Thermoskanne
Der braune Belag, den Tee und Kaffee hinterlassen, lässt sich mit heissem Wasser und einem Tab lösen. Beides in die Kanne geben und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag alles mit Wasser noch mal gründlich ausspülen.
3. Pfannen und Töpfe
Etwas warmes Wasser und einen Tab in eine Pfanne oder Topf geben. Bei niedriger Temperatur für drei Minuten auf dem Herd köcheln lassen. Im Anschluss das hartnäckige Eingebrannte mit einer Spülbürste entfernen.
4. WC
Tab in die WC-Schüssel geben und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen das Becken mit der WC-Bürste wie gewohnt reinigen.
5. Dusche
Ein Loch in einen Schwamm schneiden und das Tab hineinlegen. Den Schwamm anfeuchten und damit über die Wände und den Boden wischen. Anschliessend mit klarem Wasser nachspülen.
6. Waschmaschine
Um Schmutz-Ablagerungen zu entfernen, zwei Tabs in die Trommel geben und im Leerlauf bei mindestens 60 Grad durchlaufen lassen.
7. Abfluss
Ungefähr drei Liter Wasser aufkochen, Tab dazugeben und rühren, bis sich dieser aufgelöst hat. Nach und nach den Mix in den Abfluss geben.