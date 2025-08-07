Diese Frisuren machen kaum Arbeit

Wer sich zum ersten Mal für einen Bob entscheidet, ist mit einem A-Linien-Bob gut beraten. Er schmeichelt nahezu jeder Gesichtsform und ist ideal für alle, die sich mehr Volumen wünschen. Die Haare sind dabei im Nacken kürzer und laufen vorne zum Kinn hin länger aus. Auch ein Long-Bob spart morgens Zeit im Bad, wirkt aber etwas weicher als die kürzere Variante.