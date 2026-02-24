Diese kuscheligen Basics bringen Leben in die Winter-Garderobe

Eisige Temperaturen laden normalerweise dazu ein, sich unter Decken zu vergraben. Doch die aktuellen Trends beweisen: Gemütlichkeit und High-Fashion sind kein Widerspruch mehr. Gefragt sind Stücke, die sich wie eine Umarmung anfühlen, aber wie ein Runway-Look aussehen. Mit diesen Essentials verwandeln sich graue Wintertage in ein modisches Statement – ganz ohne zu frieren.