Diese Lektion hat mir 2025 erteilt

Mein Sohn hat sich einen Job gesucht und überlegt, in welche Richtung sein Weg weiter gehen soll. Dabei schliesst er weder eine neue Ausbildung aus, noch die Möglichkeit, seine angefangene Lehre fertig zu machen. Nebenbei lernt er, dass das Leben teuer ist, und dass Parkbussen weh tun, wenn sie nicht mehr von Mama übernommen werden. Auch wenn ich nach wie vor kein Fan von seinem Lehrabbruch (oder Unterbruch) bin, geht er seinen eigenen Weg, und das macht mich stolz.