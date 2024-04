Diese Manufakturen machen ein altes Handwerk zukunftsfähig

Der Rohstoff kommt aus China. «China hat 5000 Jahre Erfahrung mit Seide, wir beziehen von drei der besten Lieferanten», erzählt Mathias Camenzind. Jährlich kommen rund 15 Tonnen in Form von Faserbünden nach Gersau. Ein enormes Volumen – das Material ist ja federleicht. Verpackt ist es in Kartontonnen. In so eine Tonne zu fassen, fühlt sich an, als streichle man eine Wolke, am liebsten würde man kopfüber eintauchen. Im Lager von Swiss Mountain Silk sind stets eine bis eineinhalb Tonnen vorrätig, so überbrücken Camenzinds auch mal eine minderwertige Ernte und Spekulation. «Oder Lieferkettenprobleme wie zur Corona-Zeit», ergänzt Nicole Camenzind. In den grossen hellen Hallen der Fabrikation surren meterlange Maschinen, die älteste eine 60-jährige Rieter aus Winterthur, weiter hinten die neuste, die 500 Meter in der Minute spinnt, voll computergesteuert. Swiss Mountain Silk kann der Seide andere Materialien wie Wolle oder Lurex beimischen, ganz nach Kundschaftswunsch entstehen die Fäden, in Kleinstmengen von zehn Kilo oder in grossem Umfang von zehn Tonnen. Innovation gehört zum Erfolgsgeheimnis der Camenzinds, sie entwickelten zum Beispiel eine Mischung mit irischen Algen, das Resultat nennt sich Sea Cell. Die Firma liefert ihre Spulen an französische Luxuslabels für Krawatten, an exklusive Hersteller feiner Lingerie, von Socken oder Strickwolle, für die Teppichproduktion nach Marokko und Guatemala, Hauptmärkte sind Europa, USA, Kanada, Australien.