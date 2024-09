Dominique Devenport: «Ich würde gerne etwas Verrücktes spielen»

Dominique Devenport, 28

Entdeckte im Schultheater ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Nach der Ausbildung zur Bühnenschauspielerin an der Schauspielschule in München ging alles ganz schnell. Noch während der Ausbildung nahm Dominique Devenport am Casting zur RTL+ Serie «Sisi» teil und erhielt die Hauptrolle der Kaiserin. Danach folgte eine Zusage des Volkstheaters Rostock. Und beim Casting der SRF-Serie «Davos 1917» setzte sie alles daran, die Hauptrolle der Krankenschwester Johanna Gabathuler zu ergattern, was ihr schliesslich auch gelang. Im Jahr 2024 erhielt sie für ihre Rolle als Johanna Gabathuler in «Davos 1917» die Auszeichnung zur besten Schauspielerin an den Solothurner Filmtagen sowie den Prix Walo in der Kategorie Schauspiel.