Was diese Geschichte mit dem Patriarchat zu tun hat? Alles. Warum übernimmt ein 16-jähriges Mädchen so selbstverständlich die Verantwortung für seinen Vater? Weil das Patriarchat, in dem es aufgewachsen ist, es für selbstverständlich hält, dass Frauen verantwortlich sind für das Glück der Männer in ihrem Leben. Und vor allem für ihr Unglück. Warum lädt ein Mann diese Verantwortung lieber seiner Teenager-Tochter auf, statt sich professionelle Hilfe zu holen? Weil das Patriarchat, in dem er lebt, ihm sagt dass das schwach und unmännlich ist. Warum wird eine Frau, die nicht mehr bereit ist, Verantwortung für das Glück eines Mannes zu übernehmen, dermassen angegriffen und stigmatisiert? Weil das Patriarchat uns Frauen die Rolle der Mutter Gottes zuschreibt. Die ideale Frau gibt sich selbst auf, für das Glück ihres Mannes und ihrer Kinder (und für alle anderen auch).