Eklig aber auch befriedigend – Deep-Cleaning-Videos

Etwas mehr als 12 Minuten lang hält Becky Moss ihren Staubsaugerbeutel in die Kamera und inspiziert den Inhalt im Video «Disaster Clean With Me 2021». Das ist nur eines aus der aktuell stark wachsenden YouTube-Kollektion zum Thema «Deep Cleaning». Um 50 Prozent stieg die Anzahl solcher Videos 2020 an. Influencer*innen räumen auf, putzen. Jede Ecke ihres Hauses, ihrer Wohnung, ihres Autos und so weiter – filmen das und laden es hoch.