20 Minuten pures Glück: Das Märlitram läutet ab dem 22. November 2024 in Zürich die Weihnachtszeit ein. Seit den 1950er-Jahren kurvt der Samichlaus das Gefährt exklusiv für Kinder durch die festlich geschmückte Stadt. Zwei Engel begleiten die kleinen Passagiere, erzählen Geschichten, verteilen das urzürcherische Gebäck Tirggel und lassen auf die fröhliche Schar Sternenstaub regnen. Das legendäre Tram mit Baujahr 1913 ist bereits seit 66 Jahren unterwegs. Der Oldtimer ist das älteste noch in Betrieb stehende Fahrzeug der Verkehrsbetriebe Zürich. Es wird jeweils für einen Monat aus dem Depot gefahren und bis am 24. Dezember in Betrieb genommen. Am Bellevue hat das Tram eine eigene Haltestelle, alle 25 Minuten startet eine neue Fahrt.