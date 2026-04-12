Kürzlich war ich zur Jahreskontrolle bei meiner Frauenärztin. Nein, keine Angst, es geht nicht wieder um die Perimenopause. Die verhält sich gerade verhältnismässig ruhig, was sich jederzeit ändern kann, dann werdet ihrs bestimmt mitbekommen.
Diesmal gehts um etwas anderes: Die Ärztin meinte, sie würde gern einen Ultraschall machen, der sei aber nicht in der Grundversicherung der Krankenkasse einbegriffen. Sie fragte, ob ich eine entsprechende Zusatzversicherung für Vorsorge hätte, über die ich das abrechnen könnte. Auf meine Antwort, ja, die hätte ich, schaute sie mich total überrascht an und sagte: «Sie sind seit sehr langer Zeit meine erste Patientin, die weiss, was sie für Versicherungen hat. Die allermeisten sagen jeweils, darum würde sich ihr Mann kümmern.»
Liebe Frauen, wir müssen reden. Ja, ich weiss, Krankenkassen und Versicherungen und Steuern und so sind nicht sexy. Ich kann die Versuchung, den ganzen Mist jemand anderem zu überlassen, extrem gut verstehen. Ich habe das lange selbst auch getan. Aber es geht hier um einen nicht ganz unwichtigen Teil eures eigenen, persönlichen Lebens, den ihr einfach in die Hände von jemand anderem gebt, ohne irgend etwas zu hinterfragen. Gerade was eure Gesundheit angeht: Selbst wenn ihr eurem Mann von jeder Unregelmässigkeit in eurem Zyklus oder jeder Veränderung in eurer Brust erzählt – glaubt ihr wirklich, er kann besser abschätzen, was diesbezüglich Sinn macht als ihr selbst? Ich weiss, das scheint alles kompliziert und die meisten Leute denken, eine Beratung bei der Krankenkasse bringt nicht viel, weil die eh nur so viel Geld wie möglich aus euch rausholen wollen.
«Als ich nach der Trennung erstmals damit konfrontiert war, alles selbst in die Hand zu nehmen, hatte ich einen kleinen Zusammenbruch»
Da gibts zwei Tricks. Der erste: mitdenken, sich selbst schlau machen (KI fragen!) und bei der Kasse nachfragen. Ich bin 50, lohnt sich da langsam ein Zusatz für Brillen und Kontaktlinsen? Meistens nicht, sagt KI, weil sie oft in teure Pakete eingebunden sind. Da müsste mein Krankenkassen-Berater schon sehr gute Gründe haben, um mir ein solches aufs Auge zu drücken (habt ihr das Wortspiel bemerkt?).
Der zweite: Überlegt euch, die Krankenkasse zu wechseln, und fragt unter dieser Voraussetzung bei eurer Krankenkasse nach einem Beratungsgespräch. Man wird sich hüten, euch zu viel teuren Bullshit verkaufen zu wollen.
Ich habe all den Papierkram auch jahrelang meinem Partner überlassen. Als ich nach der Trennung erstmals damit konfrontiert war, alles selbst in die Hand zu nehmen, hatte ich erstmal einen kleinen Zusammenbruch. Wie um alles in der Welt sollte ich das schaffen? Die Antwort war: Schritt für Schritt. Ich nahm Krankenkassen- und Versicherungspolicen auseinander, vereinbarte Beratungsgespräche, und als ich das erste mal eine nutzlos gewordene Zusatzversicherung zum richtigen Zeitpunkt kündigte, war ich extrem stolz auf mich.
Einzig meine Steuererklärung überlasse ich einer Treuhänderin, weil ich davon ausgehe, dass ich einiges spare, wenn das ein Profi macht. Wichtig: Wenn ich müsste, könnte ich sie auch selbst ausfüllen. Und das gilt für jede Frau. Wir sind nicht einfach schlechter in solchen Dingen als Männer. Und in der Zeit, in der frau mal die eigenen Police unter die Lupe nimmt, kann Mann ja mal den Staubsauger in die Hand nehmen.