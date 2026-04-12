Liebe Frauen, wir müssen reden. Ja, ich weiss, Krankenkassen und Versicherungen und Steuern und so sind nicht sexy. Ich kann die Versuchung, den ganzen Mist jemand anderem zu überlassen, extrem gut verstehen. Ich habe das lange selbst auch getan. Aber es geht hier um einen nicht ganz unwichtigen Teil eures eigenen, persönlichen Lebens, den ihr einfach in die Hände von jemand anderem gebt, ohne irgend etwas zu hinterfragen. Gerade was eure Gesundheit angeht: Selbst wenn ihr eurem Mann von jeder Unregelmässigkeit in eurem Zyklus oder jeder Veränderung in eurer Brust erzählt – glaubt ihr wirklich, er kann besser abschätzen, was diesbezüglich Sinn macht als ihr selbst? Ich weiss, das scheint alles kompliziert und die meisten Leute denken, eine Beratung bei der Krankenkasse bringt nicht viel, weil die eh nur so viel Geld wie möglich aus euch rausholen wollen.