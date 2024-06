Mitmachen und Gewinnen

Beantworte eine Frage, nimm an der Verlosung teil und gewinne zwei Tickets für den «Women only Event» von Bucherer und der SI Style. Die Veranstaltung findet am 18. Juli 2024, ab 19:00 Uhr, im Flagship-Store von Bucherer an der Bahnhofstrasse 50, in 8001 Zürich statt.