Die Vielfalt der Abtrocknungstextilien ist gross. Ein Handtuch, das nicht ordentlich saugt, kann einem schnell die Laune verderben. Egal ob in der Küche oder dem Badezimmer. Saugfähigkeit und Trocknungsverhalten – das sind in der Materialwissenschaft des Handtuchs die zwei entscheidenden Dimensionen. Ein bis zwei Jahre lang etwa behält ein qualitativ hochwertiges Handtuch seine Eigenschaften, abhängig davon, wie oft man es verwendet, es maschinell oder an der Luft trocknet. Aber nicht nur das ist beim Waschen der verschiedenen Tücher zu beachten.