6 nützliche Produkte gegen den Herbstblues

Diesen Winter sollten wir Energie sparen und unsere Wohnung auf maximal 20 Grad Celsius heizen – das empfiehlt zumindest der Bundesrat. Weil mir das im Homeoffice aber schlicht zu kühl ist, gönne ich mir ein paar Celsius mehr. So habe ich zwar warme Hände und Füsse, dafür aber trockene Luft in den vier Wänden, was meinen Atemschleimhäuten gar nicht guttut. Da kommt der «Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde» ins Spiel, ein fortschrittlicher Luftbefeuchter, der die Luftfeuchtigkeit misst, analysiert und automatisch aufs perfekte Level anpasst. Dabei wird vorher jedes Wassertröpfchen mit UV-C-Strahlen beschossen und von schädlichen Bakterien befreit. Als wäre das nicht schon hygienisch genug, wird die Luft auch durch einen Aktivkohle- und HEPA-Filter gereinigt und im Raum verteilt. So viel Hightech hat natürlich seinen Preis. Aber das Gerät tut auch dem Näschen meiner 7 Monate alten Tochter gut. Und für die Kinder ist einem ja nichts zu teuer – nicht wahr?

Lucien Esseiva, Co-Leiter SI Online