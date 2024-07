In ihrem neusten Hit «Woman's World» setzt US-Popstar Katy Perry ein klares Zeichen für weibliche Lust: Der Videoclip dazu zeigt, wie sie tanzend mit einem Toy weibliche Sexualität zelebriert. Der Song richtet sich an Frauen in allen Lebensphasen und rund um den Globus. Katy Perrys Haupt-Message dabei ist klar: Es ist absolut grossartig, in einer Frauenwelt zu leben! Im Musikvideo dreht sie typische Männerklischees um und zieht dabei einen Womanizer aus ihrem Werkzeuggürtel, um die weibliche Sexualität zu feiern.