Kommunikation

Warum nicht einfach sagen, was man gerne hätte? Das erleichtert beiden Parteien das Leben. Die Person, die das Präsent organisiert, kann sich so an etwas orientieren. Der oder die Empfänger*in des Geschenkes wiederum muss sich keine Sorgen darüber machen, etwas Unbrauchbares zu erhalten. Eine Wunschliste eignet sich dafür wunderbar. Diese kann auch gut für den Geburtstag oder sonstige Feierlichkeiten wiederverwendet werden.