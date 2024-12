Alle Jahre wieder kommt die Zeit der Neujahrsvorsätze. Ich nehme mir immer welche. Auch wenn ich weiss, dass ich sie niemals einhalte. Vielleicht gerade deshalb. Es ist nämlich so, dass Neujahrsvorsätze ihren Schrecken verlieren, wenn man von Anfang an weiss, dass die Chance, dass man sie umsetzt, nicht so gross sind. Es sind dann lediglich Optionen, zu deren Umsetzung man zu einem gewissen Punkt im Leben recht gewillt wäre, einfach vielleicht nicht grad jetzt. So ein bisschen wie in der Politik.