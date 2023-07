Mit diesem Hausmittel wird der Grill wieder sauber

Im Sommer läuft unser Grill auf Hochtouren. Ist die Party aber zu Ende, hat meistens keiner Lust, das Teil noch zu putzen. So kühlt der Rost ab, verkrustet und verschmutzt mit Cervelat-, Poulet- und Gemüseresten. Leider bleibt er danach oft noch tagelang in der Ecke stehen. Das Nachsehen hat der- oder diejenige, der oder die den Grill als nächste*r benutzen möchte. Mit der Chemiekeule aus dem Supermarkt wird er zwar schnell wieder sauber, aber die aggressiven Zusätze in den Putzmitteln behagen nicht allen. Zu Recht. Es geht nämlich auch viel einfacher – und vor allem mit weniger Chemie.