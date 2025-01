3. Bratfett

Hier ist es ähnlich: Wohin soll das alte Fett aus der Pfanne? Abfluss? Toilette? Bloss nicht! Denn das Fett kann, wenn es sich mit Wasser verbrüdert, einen dicken Klumpen bilden und so alles verpfropfen. Stattdessen das Fett abkühlen lassen und es mit Küchentüchern abtupfen, die dann in den Müll wandern. Grosse Mengen Öl (von der letzten Fritteusenparty) abgekühlt in ein Einmachglas füllen und an einer Sammelstelle in der Nähe abgeben. Wo man die nächste findet: hier der Link dazu. Kleinere Mengen an Speiseöl und Speiseölgemische wie Salatsaucen (bis drei Deziliter) können auch in einem gut verschlossenen Behälter in den Kehricht gegeben werden.