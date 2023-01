Wer beim Wäschewaschen Energie einsparen will, sollte vor allem auf den Trockner verzichten. Denn der gehört zu den grössten Stromfressern im Haushalt. Im Winter oder bei schlechtem Wetter wird das allerdings zur Herausforderung: Hängt man die Wäsche in der Wohnung zum Trocknen auf, erhöht das die Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen, was Schimmel zur Folge haben kann. Draussen sind die richtigen Voraussetzungen oft nicht gegeben. Darauf sollte man im Winter beim Wäschetrocknen achten.